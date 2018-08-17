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17.08.18 13:08
Тепло будет в субботу в Петербурге и области, в воскресенье придут грозы и дожди
Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в субботу в городе и области ожидается очень теплая для этого периода времени погода. В Петербурге ночью воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, днем - до плюс 24-26 градусов, в конце дня местами возможен кратковременный дождь. В Ленинградской области ночью температура составит плюс 8-13 градусов, на западе - до плюс 18 градусов, днем потеплеет до плюс 23-28 градусов.
В воскресенье днем погода в области ухудшится, пройдут дожди, возможны грозы. Ночью в регионе будет от плюс 13 до плюс 18 градусов, днем - плюс 18-23 градуса, местами потеплеет до плюс 26-ти.
В Петербурге днем в воскресенье также ожидается дождь и ветер порывами до 15 м/с, возможны грозы. Температура воздуха составит ночью плюс 15-17 градусов, днем - плюс 20-22 градуса.
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