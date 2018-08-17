Свердловская область запустила интернет-портал по техприсоединению к электросетям

17.08.18 13:23

© РИА Новости. Руслан Кривобок

17 августа. Interfax-Russia.ru - Свердловская область запустила интернет-портал по технологическому присоединению к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры, сообщает департамент информполитики губернатора региона.

"Теперь подавать свои заявки на подключение к сетям и заключать договоры ресурсоснабжения могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели в электронном виде: www.seti.midural.ru", - говорится в сообщении.

О своей готовности работать с потребителями в новом формате в пятницу главе регионального МинЖКХ Николаю Смирнову сообщили руководители крупнейших электросетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области: филиала "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", АО "Екатеринбургская электросетевая компания", АО "Облкоммунэнерго", АО "Региональная сетевая компания" и АО "Горэлектросеть".

По словам Н.Смирнова, которые приводятся в сообщении, с появлением новой онлайн-системы в Свердловской области обеспечена возможность для массового направления заявок на техприсоединение к сетям в специализированные сетевые организации.