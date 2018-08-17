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17.08.18 13:44
Спортивный кластер создадут в Воронеже
"Планируется, что уже в начале 2019 года воронежцы смогут воспользоваться новым комплексом", - говорится в пресс-релизе.
Объект, включающий двухэтажное здание ледовой арены и одноэтажный футбольный манеж, возведут на земельном участке общей площадью 6,4 га, расположенном на дамбе Чернавского моста.
Он станет универсальной площадкой для проведения спортивно-массовых мероприятий, центром развития физической культуры и спорта для болельщиков и спортсменов разного уровня.
Количество посещений создаваемых объектов, по предварительной оценке, составит 350 тыс. человек в год.
Строительство будет осуществляться в рамках пилотного проекта Минспорта РФ по созданию спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства за счет инвестиций частного партнера (ООО "Домани Групп"), средств федерального и областного бюджетов.
Стоимость строительства и технологического оборудования, согласно заключенному соглашению, составляет порядка 235,7 млн рублей.
В настоящее время работа над проектом идет по графику. Частным инвестором уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, ведется работа по закупке необходимого оборудования.
С учетом планов по строительству центра гребли на байдарках и каноэ на прилегающем земельном участке можно говорить о создании в Воронеже спортивного кластера.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Домани Групп" зарегистрировано в 2014 году в Воронеже. Специализируется на деятельности спортивных объектов.
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