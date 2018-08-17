Спортивный кластер создадут в Воронеже

17.08.18 13:44

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 августа. Interfax-Russia.ru - Многофункциональный спортивный комплекс будет построен в Воронеже в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Планируется, что уже в начале 2019 года воронежцы смогут воспользоваться новым комплексом", - говорится в пресс-релизе.

Объект, включающий двухэтажное здание ледовой арены и одноэтажный футбольный манеж, возведут на земельном участке общей площадью 6,4 га, расположенном на дамбе Чернавского моста.

Он станет универсальной площадкой для проведения спортивно-массовых мероприятий, центром развития физической культуры и спорта для болельщиков и спортсменов разного уровня.

Количество посещений создаваемых объектов, по предварительной оценке, составит 350 тыс. человек в год.

Строительство будет осуществляться в рамках пилотного проекта Минспорта РФ по созданию спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства за счет инвестиций частного партнера (ООО "Домани Групп"), средств федерального и областного бюджетов.

Стоимость строительства и технологического оборудования, согласно заключенному соглашению, составляет порядка 235,7 млн рублей.

В настоящее время работа над проектом идет по графику. Частным инвестором уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы, ведется работа по закупке необходимого оборудования.

С учетом планов по строительству центра гребли на байдарках и каноэ на прилегающем земельном участке можно говорить о создании в Воронеже спортивного кластера.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Домани Групп" зарегистрировано в 2014 году в Воронеже. Специализируется на деятельности спортивных объектов.