Около 10 тыс. москвичей переселятся по программе реновации в этом году - Собянин

17.08.18 13:56

© РИА Новости. Максим Блинов

17 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел дом-новостройку на Полярной улице на северо-востоке столицы и пообщался с жителями, получившими в ней квартиры по программе реновации.

По приглашению семьи Топорковых, переселившихся в этот дом из соседней сносимой пятиэтажки, он осмотрел их новую квартиру.

С.Собянин отметил, что еще год назад были большие дискуссии по новой программе реновации пятиэтажек. И до начала новой программы многие горожане просили переселить их из пятиэтажек, не попавших под переселение первой волны.

"Они видели, что одни дома переселяют, а другие остаются, и спрашивали, а когда нас включат в эту программу. В результате всего в эту программу вошло около миллиона человек. Нужно построить жилых домов для миллионного города. Такой программы не было ни в одном городе мира. Это не просто в чистом поле строить, это в жилых микрорайонах. Это очень сложно", - сказал С.Собянин.

По его словам, новая программа реновации была разделена на несколько частей.

"Первая часть - мы сейчас делаем проекты планировок всех микрорайонов, чтобы понять, какой этажности будут дома, какое будет благоустройство, построены детские сады, школы. Это была такая длинная подготовительная работа, которую мы ведем на весь город, и в следующем году начнем обсуждать с жителями", - отметил мэр.

Кроме того, для переселения были предоставлены имеющиеся жилые дома.

"Чтобы не стоять на месте, мы задействовали жилфонд, который уже был построен, но который не был достроен до конца, перевели его в программу реновации. Мы довели их до стандартов программы реновации", - сообщил С.Собянин.

Он отметил, что в Москве сейчас подобрано 250 стартовых площадок для строительства новых домов.

"В этом году уже около 10 тыс. человек переселится по программе реновации. Первые несколько сотен семей, в том числе и ваша, уже получили новые квартиры", - сказал С.Собянин.

Между тем хозяйка квартиры Галина Топоркова рассказала мэру, что переехала в новую, более просторную квартиру из дома в этом же дворе, и соседи остались прежними.

"Самое главное, что это дом на века: для вас, ваших детей, внуков. Нет такой опасности, что он превратится в аварийный, как хрущевка, что возникнут проблемы. То есть это основательное жилье. Немаловажно то, что цена жилья, капитализации будет выше процентов на 20, что очень важно", - рассказал С.Собянин.

Он также посетил Центр информирования жителей по переселению, размещенный в этом же доме. В нем помимо актуальной информации по программе реновации, горожанам предлагаются различные варианты для переездов, оформляются необходимые документы.

"Мы впервые такие центры организовали, потому что по прежней схеме нужно было ехать отдаленно, и мы решили в каждом доме, куда идет переселение, проводить консультации, рассказывать какие есть возможности, какие есть варианты для переселения и здесь же оформлять основные документы, чтобы никуда уже не нужно было ходить", - сказал мэр Москвы.

В настоящее время введены в эксплуатацию 33 стартовых дома общей площадью 0,4 млн кв. м, из которых 12 домов-новостроек переданы под заселение.

Кроме того, в настоящее время ведется проектирование более 140 стартовых домов и строительство еще 34 таких домов. В квартиры по новой программе реновации уже переехали 373 семьи.