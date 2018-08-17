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17.08.18 14:09

Более 60 мировых музеев будут участвовать в создании выставок нового сезона в Третьяковке

© РИА Новости. А. Соломонов
17 августа. Interfax-Russia.ru - Более 60 музейных собраний со всего мира будут участвовать в создании трех выставок нового сезона в Третьяковке - ретроспектив "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" и произведений Михаила Ларионова, а также экспозиции работ пейзажиста Архипа Куинджи.

"Интенсивная программа этой осени - результат работы огромного количества людей. Например, в состав выставки "В Будущее возьмут не всех" входят произведения из 18 собраний - музейных, частных, со всего мира. На выставке Ларионова - около 20 музейных собраний, великие знаменитые музеи. 24 собрания участвуют в выставке Архипа Куинджи", - сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова журналистам в пятницу.

Она рассказала, что 7 сентября на Крымском валу откроется выставка Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех".

"Мы отдаем должное этой художественной паре", - отметила она.

В экспозицию войдут живопись, графика, макеты, инсталляции. При этом Э.Кабакова заметила, что в экспозиции будет порядка 80 живописных работ, но в данный момент она не может назвать точное их количество, которое будет показано в рамках проекта.

Выставка М.Ларионова, по словам З.Трегуловой, станет первой ретроспективной работ этого мастера в России. Она откроется 19 сентября и продлится до 20 января 2019 года.

"Это первая попытка объединить в рамках одной выставки, собрать все важнейшие произведения мастера. В том числе будут представлены знаковые работы из зарубежных собраний - Центра Помпиду, Галереи Альбертина, Галереи Тейт, музея Виктории и Альберта и других", - продолжила З.Трегулова.

Она заметила, что авторы проекта хотят, чтобы посетители не только поняли, что инновационного и прорывного было в том, что он создавал в свое время, но и "проникли в атмосферу игры" мастера.

Говоря о выставке работ А.Куинджи в Инженерном корпусе, директор пояснила, что, как и с выставками Ивана Айвазовского и Валентина Серова, авторы "старались найти современный фокус показа очень хорошо известного всем художника, выставка явит нам этого мастера по-новому и очень современно". Смотр продлится с 4 октября по 17 февраля 2019 года.

Директор отметила, что в ближайшее время будет запущена электронная система продажи билетов на эти проекты.

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