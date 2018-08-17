Глава одного из районов Башкирии и его заместитель подозреваются во взяточничестве

17.08.18 14:18

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Краснокамского района Башкирии Разиф Гильмуллин и его заместитель Динис Биков стали фигурантами уголовного дела по подозрению в получении взятки в 900 тыс. рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в пятницу.

По версии следствия, в мае 2018 года представитель коммерческой организации обратился в районную администрацию с письменным заявлением о выдаче разрешения на демонтаж труб нефтепровода на территории района и получил его.

В июле глава района вместе со своим заместителем, выявив, что разрешение на земляные работы организации выдано с нарушениями, незаконно потребовали от представителя фирмы более 3,7 млн рублей, пообещав в обмен не приостанавливать ее деятельность.

Часть денег в сумме 1,8 млн рублей должны были быть переданы в качестве взноса в благотворительный фонд района, а 1,9 млн рублей - местному сельхозпредприятию под видом возмещения убытков, понесенных им с связи с работами, говорится в сообщении.

В июле и августе 2018 года представитель фирмы передал через посредника, которым являлся директор сельхозпредприятия, взятку в размере более 900 тыс. рублей. После получения денег чиновники и посредник задержаны, говорится в сообщении.

Преступные действия главы района и его заместителя квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении директора агропредприятия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.