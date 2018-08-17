Юбилейный чемпионат мира по плаванию среди военных открылся в Самаре

17.08.18 14:27

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 августа. Interfax-Russia.ru - Около 200 спортсменов из 13 стран примут участие в чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих, открывшемся в Самаре в пятницу, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Соревнования будут проходить в бассейне ЦСКА по 23 августа. Всего будет разыграно 59 комплектов наград", - говорится в пресс-релизе.

Вооруженные силы РФ представляют 17 пловцов. Им предстоит соревноваться за медали с военными из Бразилии, Германии, Греции, Кипра, Китая, Люксембурга, Польши, Словакии, Франции, Чили, Швейцарии и Южной Кореи.

Открывшийся в Самаре чемпионат - 50-й по счету, он проводится под эгидой Международного совета военного спорта (CISM).