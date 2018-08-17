|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.08.18 14:36
Школы Петербурга примут 57 тысяч первоклассников в 2018 году
"За две недели до начала нового учебного года образовательные учреждения практически полностью готовы к приему учеников. По предварительным данным комитета по образованию, более 95% учреждений уже получили акты проверки готовности. В новом учебном году в первый класс пойдут более 57 тыс. детей, что составит 12% от общего количества школьников", - говорится в сообщении.
На контроле у управления находятся 911 общеобразовательных учебных заведений, которые приступят к работе в новом учебном году, из них 852 - государственные школы и 59 частных образовательных учреждений.
С 1 сентября в городе начнут работу пять новых школ, они рассчитаны на 4,7 тысяч обучающихся в Калининском, Невском, Петроградском, Приморском, Красносельском районах. После капитального ремонта также откроется одна школа в Красногвардейском районе, еще в пяти работы продолжатся, сообщают в Роспотребнадзоре.
В 2015 году порог школы впервые переступили 47 тыс., в 2016 - 52 тыс., в 2017 - 58 тыс. детей.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
Interfax-Russia.ru - Более 35% ДТП в России оформляется с помощью европротокола. С 1 июня вдвое увеличилась максимальная сумма выплаты по европротоколу практически для всех регионов страны.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket