Школы Петербурга примут 57 тысяч первоклассников в 2018 году

17.08.18 14:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 августа. Interfax-Russia.ru - Более 57 тысяч учеников впервые сядут за парты петербургских школ 1 сентября, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"За две недели до начала нового учебного года образовательные учреждения практически полностью готовы к приему учеников. По предварительным данным комитета по образованию, более 95% учреждений уже получили акты проверки готовности. В новом учебном году в первый класс пойдут более 57 тыс. детей, что составит 12% от общего количества школьников", - говорится в сообщении.

На контроле у управления находятся 911 общеобразовательных учебных заведений, которые приступят к работе в новом учебном году, из них 852 - государственные школы и 59 частных образовательных учреждений.

С 1 сентября в городе начнут работу пять новых школ, они рассчитаны на 4,7 тысяч обучающихся в Калининском, Невском, Петроградском, Приморском, Красносельском районах. После капитального ремонта также откроется одна школа в Красногвардейском районе, еще в пяти работы продолжатся, сообщают в Роспотребнадзоре.

В 2015 году порог школы впервые переступили 47 тыс., в 2016 - 52 тыс., в 2017 - 58 тыс. детей.