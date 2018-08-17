Жители Югры смогут получать госуслуги в любом МФЦ региона - власти ХМАО

17.08.18 15:12

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 августа. Interfax-Russia.ru - Многофункциональные центры в Югре планируют начать предоставлять государственные услуги жителям по месту их нахождения, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В пятницу состоялось заседание правительства Югры, в ходе которого, в частности, были внесены изменения в порядок предоставления на территории автономного округа госуслуг.

Так, документом предусмотрена обязанность по включению в регламент информации о возможности получения госуслуги по экстерриториальному принципу. "Это значит, что в скором времени гражданин, проживающий в том или ином муниципалитете Югры, сможет получить требуемую государственную услугу там, где он находится. Например, житель Сургута, прибывая на территории Ханты-Мансийска, сможет получить такую услугу в многофункциональном центре окружной столицы", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономического развития Югры - заместителя губернатора Николая Милькиса.

Кроме того, согласно принятому в ходе заседания документу, теперь все желающие смогут принять участие в независимой экспертизе проектов административных регламентов, которая будет проводиться на профильном портале нормативных правовых актов. При этом сроки проведения такой экспертизы сократятся в два раза - с 30 до 15 календарных дней.

Отмечается, что в настоящее время в Югре действует 20 многофункциональных центров и 63 их филиала.