Золотодобытчики загрязняют сточными водами свердловскую реку, проводится проверка

17.08.18 15:27

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС РФ

17 августа. Interfax-Russia.ru - Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту загрязнения реки по течению выше двух водохранилищ, из одного из которых берут воду для жителей Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили сильное глинистое замутнение вод реки Тагил на участке между населенными пунктами Левиха и Аник. Вода сбрасывалась с площадки, на которой, по предварительным данным, артель старателей добывает золото.

"Разрешения на сброс сточных вод на указанном участке водного объекта никому не выдавались", - говорится в сообщении.

Устанавливаются сведения о недропользователе. Отобраны образцы воды из нескольких точек.

Отмечается, что ниже по течению реки Тагил находятся Леневское и Нижнетагильское водохранилища. Из Нижнетагильского водохранилища берется вода для горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.