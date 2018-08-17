Три человека погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса в Кировской области

17.08.18 16:36

© РИА Новости. Сергей Пятаков

17 августа. Interfax-Russia.ru - Легковой автомобиль и микроавтобус в пятницу столкнулись в Кировской области, есть жертвы и пострадавший, сообщается на сайте УМВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Форд-Транзит". В результате происшествия три человека погибли и один получил травмы, был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 14:40 мск на 26 км автодороги Киров-Советск в Кирово-Чепецком районе.