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17.08.18 16:56
Более 20 тыс. жителей Тульской области остались без воды из-за коммунальной аварии
"В 15:00 в оперативную смену "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" поступило сообщение о частичном отключении холодного водоснабжения в городе Кимовске. В зону отключения попало более 1400 домов различной этажности", - говорится в сообщении.
Причиной стал порыв водовода диаметром 100 мм.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
В настоящее время организовано семь точек раздачи питьевой и технической воды населению города.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
В Кимовске проживает более 26 тыс. человек.
Накануне из-за крупной коммунальной аварии без воды остались порядка 200 тыс. жителей Пролетарского округа Тулы. Аварию удалось устранить только утром в пятницу.
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