РФ собрала почти 70 млн тонн зерна с половины площадей

17.08.18 17:06

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 августа. Interfax-Russia.ru - Российские аграрии, согласно данным на 17 августа, собрали 69,4 млн тонн зерна с 22,3 млн га, что составляет 47,9% к общей посевной площади, сообщил Минсельхоз.

В 2017 году на ту же дату было собрано 70,8 млн тонн с 17,8 млн га.

Урожайность в этом году снизилась на 8,6 центнера с гектара, до 31,2 ц/га с 39,8 ц/га годом ранее.

Пшеница обмолочена с 15,4 млн га, что составляет 56,6% к посевной площади, намолочено 52,9 млн тонн при урожайности 34,3 ц/га (в 2017 году - 55,7 млн тонн при урожайности 42,7 ц/га).

Сбор ячменя составил 10,5 млн тонн при урожайности 25,4 ц/га (годом ранее - 10,8 млн тонн и 33,3 ц/га соответственно), обмолочено 4,1 млн га (49,6% к посевной площади).

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 7,3 млн га (80,8% к посевной площади), намолочено 25,5 млн тонн зерна (в 2017 году - 30,1 млн тонн) при урожайности 34,8 ц/га (в 2017 году - 42,2 ц/га).

В Северо-Кавказском федеральном округе урожай убран с 2,5 млн га (77,5% к прогнозу), собрано 9,2 млн тонн зерна при урожайности 36,2 ц/га (годом ранее - 10,4 млн тонн и 41,2 ц/га соответственно).

Сбор зерна в Центральном федеральном округе составил 21,7 млн тонн (годом ранее - 18,8 млн тонн), урожайности снизилась до 36,9 ц/га с 45,3 ц/га. Урожай убран на 5,9 млн га (73,8% к посевной площади).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 6,1 млн га (46,5% к посевной площади), намолочено 12,1 млн тонн зерна при урожайности 19,9 ц/га. В Северо-Западном округе сбор зерна составил 311,9 тыс. тонн зерна, урожайность - 30,1 ц/га. Обмолочено 103,6 тыс. га (33,8% посевов). В Дальневосточном федеральном округе собрано 150,8 тыс. тонн зерна с 77,2 тыс. га (23,6%), урожайность составила 19,5 ц/га. В Уральском федеральном округе намолочено 81,9 тыс. тонн зерна при урожайности 21,7 ц/га, обмолочено 37,8 тыс. га (1,1%).

Единственный регион, где урожайность незначительно выше прошлогоднего показателя - Сибирский федеральный округ. Здесь собрано 440,2 тыс. тонн зерна с 205,1 тыс. га (2,3% к площади посевов), урожайность выросла до 21,5 ц/га с 21,1 ц/га в прошлом году.