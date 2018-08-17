Три индустриальных парка планируется создать в Рязанской области

17.08.18 17:40

© РИА Новости. Александр Натрускин

17 августа. Interfax-Russia.ru - В Рязанской области будут созданы три индустриальных парка, которые будут способствовать повышению потенциала региона, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на брифинге в пятницу.

По его словам, на следующей неделе, как ожидается, состоится встреча с компанией из Люксембурга, которая "занимается в Европе настройкой грамотного управления такими парками и их строительством".

"Надеюсь, что они (компания из Люксембурга - ИФ) станут инвесторами и управляющей компанией для нашего первого индустриального парка. Он будет расположен на выезде из Рязани, его площадь составит 500 га", - отметил губернатор.

Второй парк планируется создать в Пронском районе.

"В числе конкурентных преимуществ территории - более дешевая электроэнергия, что существенно для энергоемких производств, есть значительные трудовые ресурсы", - пояснил глава региона.

Третий индустриальный парк разместится на 800 га в Александро-Невском районе.

"Туда мы бы хотели привлечь производства, связанные с переработкой сельхозпродукции", - добавил Н.Любимов.