Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии кандидатуры Богатырева, Евкурова и Евлоева для избрания главы республики

17.08.18 17:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 августа. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин внес кандидатуры Юнус-Бека Евкурова, Ильяса Бонатырева и Урусхана Евлоева на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии для избрания главы республики, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации В.Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Республики Ингушетия кандидатуры заместителя председателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике Богатырева Ильяса Сулеймановича, Главы Республики Ингушетия Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича и депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича для избрания на должность Главы Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

"Кандидатуры внесены в соответствии с пунктом 32 статьи 18 Федерального закона (...) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - отмечается в документе.