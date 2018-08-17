Всероссийская конференция по развитию садоводства пройдет в Ингушетии 24 августа

17.08.18 17:47

© РИА Новости. Николай Хижняк

17 августа. Interfax-Russia.ru - Всероссийская конференция по развитию садоводства, питомниководства и организации хранения плодово-ягодной продукции впервые пройдет в Ингушетии 24 августа, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"В мероприятии примут участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, представители федеральных органов исполнительной власти, руководители региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, ведущих сельхозпредприятий, поставщиков спецтехники и оборудования, крупнейших торговых сетей ", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на конференции рассмотрят вопросы развития садоводства и питомниководства, создания инфраструктуры хранения фруктов, обсудят реализацию и совершенствование мер господдержки в данной сфере, а также участники ознакомятся с перспективными научными разработками и опытом их применения передовыми хозяйствами.

В частности, в рамках программы мероприятия состоится знакомство с деятельностью одного из ведущих производственных предприятий репсублики ООО "Сад - Гигант Ингушетия".

Организатором мероприятия выступает Минсельхоз России.