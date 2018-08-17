РЖД в I квартале 2019г планирует завершить реконструкцию вокзала в Волгограде

17.08.18 18:03

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 августа. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" планирует полностью завершить работы по реконструкции вокзального комплекса Волгограда в первом квартале 2019 года, сообщает пресс-служба компании в пятницу.

"Работы по реконструкции вокзала в Волгограде начались в 2016 году в рамках подготовки железнодорожной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Планируется, что они будут завершены в первом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по реставрации фасада здания вокзала.

"Инкерманский камень, которым облицовано здание, тщательно очищается от загрязнений, реставрируется и покрывается специальным защитным составом, ограждающим его от отрицательного воздействия факторов окружающей среды. Проводится ремонт кровли вокзала, а также административно-технических помещений", - говорится в пресс-релизе.

Планируется, что в ближайшее время начнутся работы по монтажу системы "Умный вокзал", которая контролирует работу инженерных систем вокзала. Автоматизированный диспетчерский центр позволит круглосуточно отслеживать работу основных систем жизнеобеспечения: специальные датчики, будут фиксировать и передавать информацию о температуре воздуха, освещенности, подаче воды, отмечает компания. При отклонении показателей система в автоматическом режиме оперативно приводит показатели к нормативным, говорится в пресс-релизе

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках работ по реставрации вокзала обустроена расширенная зона транспортной безопасности на территории Привокзальной площади, возведено периметровое ограждение и оборудованы два досмотровых павильона. Помимо этого обновлены барельефы на фасаде здания, потолочные панно в залах ожидания, люстра, реконструирована подсветка здания вокзала. Для маломобильных пассажиров выполнено обустройство пандусов и съездов, смонтированы пониженные прилавки кассовых окон с установкой индукционного оборудования. Кроме того в здании вокзала установлены мнемосхемы для слепых и слабовидящих граждан, функционируют подъемники, облегчающие передвижение на второй этаж вокзала и на пассажирские платформы.