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20.08.18 08:24

Власти Симферополя ищут подрядчика на строительство канализационного коллектора за 11,1 млрд руб

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
20 августа. Interfax-Russia.ru - Департамент капитального строительства администрации Симферополя (Крым) объявил конкурс с ограниченным участием на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию канализационного коллектора, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 11,123 млрд рублей с учетом НДС, а также других налогов и пошлин.

Предварительно протяженность коллектора составляет 16,63 км, в том числе реконструируемого - 2,4 км.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 сентября, итоги закупки планируется подвести 27 сентября.

Коллектор предназначен для приема хозяйственно бытовых и производственных стоков Симферополя.

"Существующий канализационный коллектор построен в 1968-1976 годах, имеет высокую степень износа, находится в аварийном состоянии, работает на пределе своей пропускной способности (до 170 тыс. куб. м/сут). Водоснабжение и дальнейшее развитие производственного и гражданского строительства Симферополя сдерживается и ограниченно из-за отсутствия мощности канализационных очистных сооружений и главного канализационного коллектора", - отмечается в документах.

Работы должны быть выполнены в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года". Источником финансирования являются субсидии из федерального бюджета бюджету Крыма.

Проектные работы планируются с момента заключения контракта по 30 июня 2019 года, строительство, реконструкция и ввод объекта в эксплуатацию - с 1 июля 2019 года по 25 декабря 2020 года.

Реализация мероприятия позволит повысить надежность системы водоотведения Симферополя, поможет предотвратить экологическую катастрофу (в случае обрушения сводов единственного коллектора стоки будут сбрасываться без очистки в черте города), предотвратить слив стоков на поверхность, в грунт на поврежденных участках. Также появится возможность подключить новых потребителей.

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