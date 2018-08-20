Идущий Севморпутем корабль "Перекоп" Тихоокеанского флота прибыл на Камчатку

20.08.18 08:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 августа. Interfax-Russia.ru - На Камчатку в главную базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые зашел учебный корабль ВМФ России "Перекоп" с курсантами и нахимовцами на борту, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"На его борту находятся около 150 курсантов Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова проходящих морскую практику, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, а также группа юнармейцев Приморья", - говорится в сообщении.

На пирсе объединения подводных лодок участников дальнего похода встретили хлебом-солью, состоялся торжественный митинг.

На все время пребывания учебного корабля "Перекоп" на Камчатке для курсантов спланированы культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Планируется, что 23 августа "Перекоп" продолжит дальний поход Северным морским путем в Североморск. Нахимовцы и юнармейцы на Камчатке покинут корабль и вернутся во Владивосток.

"Северный морской путь, по которому далее пройдет учебный корабль "Перекоп" моряки-подводники знают не понаслышке. За 80 лет истории подводных сил ТОФ по этому сложному маршруту было совершено более 20 межфлотских переходов, в том числе двумя новейшими подводными крейсерами проекта 955 "Борей" "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Однако для учебного корабля ВМФ "Перекоп" такой поход будет первым в истории", - цитирует пресс-служба заместителя командующего подводными силами ТОФ контр-адмирала Юрия Бердникова.

Ранее учебный корабль "Перекоп" в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа-Новую Гвинею. В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока на Северный флот. Старшим похода является начальник Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова контр-адмирал Олег Журавлев.