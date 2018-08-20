Два человека погибли в ДТП в Новосибирской области

20.08.18 08:48

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Два человека погибли, четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-21012 в Новосибирской области в воскресенье, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в воскресенье около 11:00 мск в Черепановском районе Новосибирской области на 30 км трассы Черепаново-Маслянино, автомобили двигались навстречу друг другу.

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека - пассажирки столкнувшихся автомобилей. Также в ДТП пострадали оба водителя и двое несовершеннолетних, находившихся в "Жигулях" шестой модели", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.