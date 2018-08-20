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20.08.18 09:00
Лесные пожары на севере Иркутской области пошли на спад
"За предыдущие трое суток, с 17 по 19 августа, на землях лесного фонда новых лесных пожаров не зарегистрировано. В локализованном состоянии находится один очаг в Усть-Илимском районе, где огонь остановлен на 1 тыс. 803 га", - говорится в сообщении.
В зоне космического мониторинга в самом северном Катангском районе под наблюдением остаются 26 природных пожаров площадью 137,3 тыс. га, тушение которых не ведется из-за большой удаленности и отсутствия угроз для поселений, за исключением двух очагов.
"Пожар в 22 км от населенного пункта Токма контролируют 33 пожарных-десантника и четверо мобилизованных граждан, которым выделено два бульдозера. На кромке огня в 6 км от села Бур дежурят шестеро десантников авиалесоохраны", - сказано в пресс-релизе.
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