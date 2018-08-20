Лесные пожары на севере Иркутской области пошли на спад

20.08.18 09:00

© РИА Новости. Антон Балашов

20 августа. Interfax-Russia.ru - По данным на утро понедельника в Иркутской области продолжают действовать 27 природных пожаров на общей площади 139 тыс. 103 га, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За предыдущие трое суток, с 17 по 19 августа, на землях лесного фонда новых лесных пожаров не зарегистрировано. В локализованном состоянии находится один очаг в Усть-Илимском районе, где огонь остановлен на 1 тыс. 803 га", - говорится в сообщении.

В зоне космического мониторинга в самом северном Катангском районе под наблюдением остаются 26 природных пожаров площадью 137,3 тыс. га, тушение которых не ведется из-за большой удаленности и отсутствия угроз для поселений, за исключением двух очагов.

"Пожар в 22 км от населенного пункта Токма контролируют 33 пожарных-десантника и четверо мобилизованных граждан, которым выделено два бульдозера. На кромке огня в 6 км от села Бур дежурят шестеро десантников авиалесоохраны", - сказано в пресс-релизе.