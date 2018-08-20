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20.08.18 09:08
Портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $45 млрд
"На сегодняшний момент портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка 45 миллиардов долларов. Фактически предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники", - заявил Д.Мантуров в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что в условиях постоянно меняющейся экономической и политической ситуации, а также жесткой конкуренции в мире делать прогнозы становится весьма проблематично.
"При этом спрос на российское вооружение постоянно растет, и география нашего военно-технического сотрудничества расширяется, а число партнеров уже включает более 100 государств", - подчеркнул министр.
Полностью текст интервью Д.Мантурова будет опубликован в понедельник на сайтах interfax.ru и militarynews.ru.
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