Портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $45 млрд

20.08.18 09:08

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 августа. Interfax-Russia.ru - Портфель экспортных заказов на российскую военную технику - около $45 млрд, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"На сегодняшний момент портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка 45 миллиардов долларов. Фактически предприятия ОПК на несколько лет обеспечены заказами на поставку высокотехнологичных вооружений и военной техники", - заявил Д.Мантуров в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в условиях постоянно меняющейся экономической и политической ситуации, а также жесткой конкуренции в мире делать прогнозы становится весьма проблематично.

"При этом спрос на российское вооружение постоянно растет, и география нашего военно-технического сотрудничества расширяется, а число партнеров уже включает более 100 государств", - подчеркнул министр.

Полностью текст интервью Д.Мантурова будет опубликован в понедельник на сайтах interfax.ru и militarynews.ru.