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20.08.18 09:19
Собянин не считает нужным развивать троллейбусные линии в Москве
"Говорят, что мы электротранспорт убиваем, а это экологическая составляющая. Я говорю: коллеги, мы вообще наметили себе цель уйти от наземного транспорта на жидком топливе и перейти на электрическую тягу. Не слышат, генерируют свое: а вот там несколько троллейбусных линий закрыли", - сказал С.Собянин в интервью журналу "Эксперт", опубликованном в понедельник.
Он напомнил, что такой вид транспорта, как троллейбусы из Москвы никто не убирал, а подвижной состав остался, но на других маршрутах.
"Во-вторых, есть какие-то требования к развитию современного города. Конечно, мы можем начать реконструировать троллейбусные линии или заново их создавать, затратить десятки миллиардов. Но зачем, когда есть новый подвижной состав (электробусы - ИФ), который не требует никаких проводов и тоже экологически чистый?" - подчеркнул С.Собянин.
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