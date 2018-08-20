Четверо подростков до смерти избили жителя Свердловской области, возбуждено уголовное дело

20.08.18 09:38

© РИА Новости. Алексей Филиппов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в городе Березовском Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении нескольких подростков, избивших 20-летнего местного жителя, в результате чего он скончался, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, тело погибшего было найдено 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива, недалеко от дома на улице Исакова. Экспертиза установила, что смерть молодого человека наступила от черепно-мозговой травмы.

"По горячим следам" были задержаны четверо парней 14-16 лет, один из них - ранее судим. Он заключен под стражу, а остальные находятся под подпиской о невыезде, потому что они не судимы, а двое из них, по предварительным данным, даже не состояли на учете в органах системы профилактики", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечает следствие, с подростками во время преступления была 13-летняя девушка. В ее отношении будут приняты профилактические меры.

В настоящее время выясняется роль каждого из сообщников и мотив совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным местных СМИ, четверо подростков избили до смерти инвалида, при этом снимали происходящее на телефон.