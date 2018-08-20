18 человек, в том числе пятеро детей, пострадали в массовом ДТП в Дагестане

20.08.18 10:13

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 августа. Interfax-Russia.ru - Пять автомобилей столкнулись утром в понедельник в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По предварительной информации, пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей, все они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло в поселке Ачи-су.