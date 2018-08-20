Главные мобильные операторы России отменят внутрисетевой роуминг до конца сентября

20.08.18 10:22

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

20 августа. Interfax-Russia.ru - ПАО "Вымпелком" с 20 августа отменил внутрисетевой роуминг для своих абонентов.

Компания анонсировала отмену платы для абонентов за входящие звонки из других регионов в поездках по РФ в сети "Билайн" 7 августа. "С 20 августа все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов-физических лиц в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов", - сообщала тогда пресс-служба оператора.

Отмена внутрисетевого роуминга в России произойдет до конца сентября - это результат длительного антимонопольного разбирательства в отношении операторов "большой тройки". ФАС завершила дело в отношении ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" 8 августа.

"Мегафон" отменит внутрисетевой роуминг с 30 августа. МТС отменит внутрисетевой роуминг для 90% абонентов до 30 августа, для оставшихся 10% абонентов компания сделает это до 30 сентября.

ФАС анонсировала начало антимонопольных расследований в отношении операторов связи за установление необоснованно завышенных цен на внутрироссийский роуминг в марте 2017 года. Позже служба выдала операторам "большой четверки" предупреждения об устранении внутрисетевого роуминга, сроки исполнения которых неоднократно сдвигались.

При этом только Tеле2 согласилась добровольно выполнить условия предписания, компания сделает это до 31 августа.

"Другие операторы предприняли целый ряд мер по устранению нарушений; а именно по снижению стоимости исходящих телефонных звонков и смс примерно от 3 до 5 раз. Но не выполнили полностью требования ФАС - в частности, ввели плату за входящие звонки в регионах пребывания. ФАС не согласилась с таким исполнением предупреждения и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. На сегодня все операторы проинформировали службу и абонентов о том, что все требования ФАС будут исполнены и (наценки на - ИФ) услуги связи в роуминге будут отменены", - объяснял ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В итоге ФАС признала "Мегафон", "Вымпелком" и МТС нарушителями антимонопольного законодательства. Штрафы компаниям будут рассчитаны по КоАП - за нарушение п.6 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции, в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ они составят от 300 тыс. до 1 млн рублей для каждой компании. Сумма штрафов для операторов будет рассчитана в течение сентября.