Иностранцы могут получить правовую помощь МВД по вопросам миграции в онлайн-режиме на площадках донских МФЦ

20.08.18 11:01

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

20 августа. Interfax-Russia.ru – ГУ МВД России по Ростовской области присоединилось к уникальному пилотному проекту региона по правовой помощи заявителям в онлайн-режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении информационной политики правительства региона.

Соглашение о сотрудничестве подписано представителями ГУ МВД России по региону и Уполномоченным МФЦ Ростовской области.

"Проект "Правовая помощь онлайн" обеспечивает дополнительную возможность жителям области напрямую общаться с органами власти по той или иной теме. Нередко бывает так – услуга оказана, ответ предоставлен, но вопросы остались. Благодаря непосредственному, "живому" общению, можно получить информацию по всем дополнительным вопросам. При этом бюрократические процедуры и рассмотрение обращений упрощаются", - сказал журналистам губернатор региона Василий Голубев.

В свою очередь заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Вячеслав Нагоша уточнил журналистам, что теперь на площадках 22 МФЦ жители смогут в режиме видеосвязи задать вопросы по миграционному законодательству и получить ответы напрямую от работников органов МВД.

ГУ МВД России по Ростовской области стал пятым органом власти, который включился в донской проект "Правовая помощь онлайн" на площадке МФЦ, и вторым федеральным - после регионального отделения Пенсионного фонда. До конца года планируется еще расширить число органов власти, задействованных в проекте. Сейчас ведутся переговоры с управлением Росреестра региона.

По словам заместителя председателя Заксобрания региона Ирины Рукавишниковой, проект "Правовая помощь онлайн" выходит на новый уровень, потому что теперь видеоконсультацией могут воспользоваться не только граждане РФ, но и иностранцы, желающие получить гражданство или вид на жительство, что особенно актуально для приграничного региона.