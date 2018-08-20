После "осеннего" похолодания в середине недели лето вернется в Москву

20.08.18 10:55

© РИА Новости. Владимир Вяткин

20 августа. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в Московском регионе ожидается снижение температуры до +18 градусов днем и до +7...9 градусов ночью, однако к следующим выходным снова потеплеет.

"Говорить, что лето закончилось и скоро осень, наверное, не стоит. Все-таки и сейчас, и в конце недели высокая температура. Но все-таки ожидается период прохладной погоды, ниже нормы на 1-2 градуса", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По словам метеоролога, во вторник во второй половине дня ситуация в атмосфере изменится - пройдут дожди, и в ночь на среду столбики термометров упадут на 6-7 градусов - до +9...+10.

Днем в среду в Москве лишь +18...20, ночь на четверг будет особенно холодной - +7...+9 градусов, а в отдельных низинных районах Московской области температура у поверхности может приблизиться к нулевой отметке. "Это не заморозки, но уже сигнал", - отметил Р.Вильфанд.

Тем не менее, температура во второй половине недели начнет расти, заметных осадков не ожидается. Днем в четверг столбики термометров будут в диапазоне +19...21, в пятницу поднимутся до +25, а на выходных местами до +26. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, это можно назвать "возвращением комфортной погоды, которая была в минувшие выходные". Однако за одним исключением: ночи уже не будут такими теплыми, как раньше, - лишь около 10 градусов.

"Низкие ночные температуры говорят о том, что купальный сезон заканчивается. Вода в ночные часы успевает остыть, а в дневные не успевает достаточно нагреться", - сказал собеседник агентства.