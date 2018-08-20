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20.08.18 10:59
Около 3 тыс. школьников ТиНАО пойдут в новые школы 1 сентября
Отмечается, что школа на 775 учеников площадью более 13 тыс.кв.м заработает в поселении Московском. Еще одно образовательное учреждение, площадью 12 тыс.кв.м, рассчитанное на 600 учеников, откроется в поселении Внуковском. В Сосенском заработает международная школа с кампусом на 1012 мест.
В релизе также отмечается, что всего в этом году в округе будет введено 11 детских садов, восемь школ и две поликлиники. В 2019 году в ТиНАО откроются 11 детских садов, семь школ и три поликлиники, а в 2020 году планируется возвести 12 садов, 11 школ и три поликлиники.
Всего с момента присоединения к Москве новых территорий в округе построили более 50 объектов образования и здравоохранения, напомнили в пресс-службе.
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