Мусульманский праздник Курбан-байрам 21 августа будет нерабочим днем в Крыму

20.08.18 11:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 августа. Interfax-Russia.ru - Дополнительный выходной день получат жители Крыма во вторник, когда мусульмане всего мира будут отмечать главный исламский праздник - День жертвоприношения, в тюркской традиции называемый Курбан-байрам, в арабском прочтении - Ид аль-Адха.

"В связи с наступлением праздника Курбан-байрам 21 августа в республике Крым объявлен выходным днем. Станет он нерабочим и для многофункциональных центров и офисов "Мои документы", - сообщила пресс-служба государственного бюджетного учреждения региона "МФЦ".

Согласно республиканскому закону, ежегодно в Крыму объявляются выходными два мусульманских (Ураза-байрам и Курбан-байрам) и два православных праздника (Пасха и Троица).

В Республике Крым проживает более 1,9 млн человек, из них порядка 300 тыс. - мусульмане.