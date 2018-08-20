Старейший в мире покоритель Северного полюса Михаил Бобров скончался на 96-м году жизни в Петербурге

20.08.18 12:06

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

20 августа. Interfax-Russia.ru - Почетный гражданин Санкт-Петербурга полярник Михаил Бобров скончался на 96-м году жизни.

Как сообщила организатор фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" Галина Ефимова в соцсетях, М.Бобров скончался вечером в воскресенье.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи с кончиной М.Боброва.

"Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести. Мне не раз доводилось с ним общаться, и он всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием. Он очень любил наш город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем", - говорится в тексте соболезнований.

М.Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде, окончил Военный институт физической культуры и спорта и школу инструкторов альпинизма.

В 1941-42 годах М.Бобров участвовал в маскировке Исаакиевского, Петропавловского, Никольского соборов, Адмиралтейства, Инженерного замка, воевал разведчиком на Ленинградском фронте, старшим инструктором альпинизма 105-го отдельного горно-стрелкового отряда на перевалах Главного Кавказского хребта. М.Бобров также преподавал во фронтовой школе военного альпинизма и горнолыжного дела, был начальником горной подготовки дивизии и корпуса.

М.Бобров является профессором и автором более 100 научных работ, действительным членом Русского географического общества. В 1999 году он стал старейшим в мире покорителем Северного полюса и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

М.Бобров - заслуженный тренер РФ, мастер спорта, арбитр международной категории, президент Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель Совета ветеранов войны горнострелковых отрядов. Удостоен 20 государственных наград.