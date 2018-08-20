Взрыв на ростовской шахте мог произойти из-за бракованного электродетонатора

20.08.18 12:11

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 августа. Interfax-Russia.ru - Спецкомиссия рассматривает две причины взрыва на шахте "Обуховская" (ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК) в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ДТЭК.

"Первая причина - приложение заряжающим специалистом чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур. Вторая причина - брак электродетонатора, который применялся в работе. Поэтому рассматривается возможность проведения технической экспертизы данной серии и партии электродетонаторов", - сказали в пресс-службе.

Шахта "Обуховская" работает по добыче угля, временно приостановлены буровзрывные работы. На шахте "Дальняя", которая также входит в состав шахтоуправления "Обуховская", добыча угля и проведение горных выработок идут в нормальном режиме.

Представитель ДЭТК также сообщил, что по состоянию на утро 20 августа все пять пострадавших от взрыва находятся в горбольнице Зверево с легкими травмами (двое из них - без повреждений). Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Семья погибшего получила помощь от предприятия, также будет оказана помощь из фонда социального страхования РФ.