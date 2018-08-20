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20.08.18 12:35

Профессионалы и эксперты из 50 стран соберутся на международный рыбопромышленный форум в Петербурге в сентябре

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
20 августа. Interfax-Russia.ru - Второй Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 13-15 сентября 2018 года на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в Петербурге, сообщают организаторы мероприятия.

Главная тема этого года - "Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии". На мероприятии соберутся профессионалы и эксперты отраслевого сообщества из России и ведущих рыболовных держав. В частности, к участию приглашены делегации из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Так, в форуме примут участие исполнительный секретарь Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) Фред Кингстон, президент Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) Жак Верборг, генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) Анна Кристина Брусендорф, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким, президент Организации по сохранению лосося в Северной части Атлантического океана (НАСКО) Йоаннес Хансен и координатор проекта BlackSeaFishProject Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) Али Гукук.

На пленарном заседании форума выступит помощник генерального директора ФАО по рыболовству и аквакультуре Арни Матиесен, а первый вице-председатель научно-консультативного комитета Комиссии по рыболовству в Средиземном море ФАО ООН Али Джемаль Гюджю примет участие в дискуссии "Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 года".

Всего в Международном рыбопромышленном форуме планируется участие представителей более 50 стран.

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