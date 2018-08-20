Бассейн за 400 млн рублей построили для студентов на северо-востоке Москвы

20.08.18 12:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 августа. Interfax-Russia.ru - Завершено строительство бассейна Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Сейчас завершается процедура получения документации для ввода объекта в эксплуатацию. Общая площадь трехэтажного строения, в котором разместится 25-метровый бассейн и "лягушатник" для обучения плаванию, составляет чуть более 4,5 тыс. квадратных метров", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Как уточняется, бассейн станет частью крытого физкультурно-оздоровительного комплекса МГСУ. В его строительство вложено около 400 млн рублей, 75% стоимости компенсировано за счет субсидии столичных властей. Проект реализован в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

Ранее, в декабре 2015 года, был введен в эксплуатацию легкоатлетический манеж, который соединили с бассейном переходом.

В материалах добавляется, что в настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве Ледовой арены МГСУ.