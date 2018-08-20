Около 1 млрд рублей могут составить затраты на реконструкцию цирка в Уфе

20.08.18 12:53

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 августа. Interfax-Russia.ru - Около 1 млрд рублей может потребоваться на реконструкцию здания цирка в Уфе, закрытого в мае прошлого года из-за аварийного состояния, сообщил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов на оперативном совещании в понедельник.

"Принято решение о том, чтобы обратиться в правительство РФ, министерство культуры, с ходатайством о выделении финансирования для проведения реставрации (здания уфимского госцирка - ИФ), которая должна завершиться в 2021 году. Ориентировочная стоимость реставрационных работ составит около 1 млрд рублей", - сказал он.

Глава правительства уточнил, что "ряд проблемных вопросов, которые существовали в этой части, республика предполагает решить сама, в том числе уже принято решение о выделении средств из внебюджетных источников для проведения обследования и подготовки проектно-сметной документации".

"Нам необходимо пойти на соответствующие затраты, которые должны позволить привести в соответствие здание цирка. Учитывая, что основная часть из этих средств должна быть федеральной", - добавил Р.Марданов.

Построенное по типовому проекту московского института "Гипротеатр" здание цирка открылось в 1968 году, проектная вместимость составила 2,047 тыс. зрителей. Цирк располагал ареной, сводом для выполнения акробатических номеров, гримёрными, бытовыми комнатами для артистов и помещения для животных.

В 2017 году Верховный суд Башкирии запретил эксплуатацию здания до проведения ремонта в связи с опасностью его обрушения: под куполом цирка частично разрушились бетонные конструкции, металлические элементы из-за повреждений ограниченно работоспособны. Крыша здания также находится в аварийном состоянии.