На восстановление сгоревшей в Карелии Успенской церкви потребуется более 100 млн рублей

20.08.18 13:50

© РИА Новости. Игорь Подгорный

20 августа. Interfax-Russia.ru - На восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви по предварительной оценке потребуется около 100 млн рублей и еще 10 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Специалисты Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России провели осмотр конструкций храма. Согласно их отчету, сохранилось 10% сруба, остальные конструкции церкви полностью утрачены. В связи с этим точную сумму, необходимую для воссоздания памятника, можно будет определить только после разработки проектно-сметной документации (на ее разработку потребуется не менее 10 млн. рублей). По предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 млн. рублей", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе министерства сообщили, что Успенская церковь в Кондопоге уничтожена на 95%, но существует возможность ее воссоздания.

"В результате возгорания 10 августа полностью выгорели подклет, сени с крыльцами, трапезная, молельня, шатровая кровля. Утрачены иконостас (кроме одной иконы, находящейся на реставрации) и роспись. По оценке специалистов, уничтожено 95% объекта", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что ответственность за сохранность сгоревшей церкви в Кондопоге несут местный приход и музей.