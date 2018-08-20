Уголовное дело об оскорбляющей губернатора карикатуре возбуждено в Ульяновской области

20.08.18 14:36

© РИА Новости. Антон Денисов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи в Ульяновской области расследуют уголовное дело по факту распространения в интернете изображения с элементами фотомонтажа, оскорбляющего главу региона, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в понедельник.

"Основанием стала фотография, распространенная в открытых источниках, оскорбляющая губернатора. В рамках уголовного дела по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти) проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что основанием для возбуждения дела стало распространение фотографии губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, на котором главе региона с помощью фотошопа нарисовали "гитлеровские" усы.

Данную карикатуру публично демонстрировали на одном из митингов представители партии КПРФ в мае этого года, после чего изображение распространялось в интернете.

Источник сообщил, что следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела проводились, в частности, у активистов регионального отделения КПРФ, которые могут быть причастны к созданию и распространению данного изображения.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук сообщил агентству, что после появления карикатуры в социальных сетях глава региона С.Морозов обратился в правоохранительные органы для проведения проверки.