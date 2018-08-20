Тление на свалке ликвидируют в Нижегородской области, возбуждено административное расследование

20.08.18 14:43

© РИА Новости. Сергей Ермохин

20 августа. Interfax-Russia.ru - Пожарные работают на месте тления на свалке твердых коммунальных отходов около рабочего поселка Воскресенское Нижегородской области.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили в понедельник, что информация о возгорании на свалке, расположенной на 5 км дороги Воскресенское-Боковая, поступила накануне около 15:00 мск.

"Площадь составляла 400 кв. метров. Сейчас открытого горения нет, происходит тление", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу сообщает, что общая площадь возгорания составила 1,5 га.

На месте были взяты пробы атмосферного воздуха, которые не выявили превышений ПДК по веществам продуктов горения.

По данному факту возбуждено административное расследование по факту несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ).