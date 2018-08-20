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20.08.18 15:37

СКР возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейских по фактам нескольких нападений в Чечне

© РИА Новости. Саид Царнаев
20 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено по фактам нескольких атак на полицейских в Чечне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России в понедельник.

"Дело возбуждено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказал сотрудник пресс-службы.

Четверо боевиков, совершивших нападения на полицейских в Чечне, были уничтожены, а совершивший самоподрыв бандит выжил, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Двое боевиков с ножами попытались проникнуть на территорию отдела полиции, ранили двоих полицейских и были уничтожены ответным огнем. Незначительные ранения в ходе стрельбы получили двое случайных прохожих", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, боевики попытались подорвать находившиеся в машине газовые баллоны на въезде в Грозный.

"Баллоны не взорвались. Боевики сбили троих пытавшихся остановить машину полицейских, после чего по автомобилю был открыть огонь и находившиеся в ней двое боевиков были уничтожены", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, все пятеро боевиков - уроженцы города Шали", - добавил источник.

Он уточнил, что жизни гражданских лиц ничего не угрожает.

Он добавил, что в ходе атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских.

"Погибших среди полицейских и гражданских лиц нет", - сказал собеседник агентства.

Также, источник сообщил, что организатор нападений на полицейских в Чечне был уничтожен.

"Личность организатора нападения на полицейских установлена. Он был уничтожен в ходе преследования автомобиля, сбившего трех полицейских в Грозном", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина примыкал к одной из экстремистских организаций.

Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам, считает глава республики Рамзан Кадыров.

"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам", - написал Р.Кадыров в соцсетях.

"Самая главная цель - создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты",- отметил он.

Р.Кадыров также заявил, что атаки на полицейских в Чечне могли быть спровоцированы общением молодых людей с террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация - ИФ), считает глава республики Рамзан Кадыров.

"Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (так Р.Кадыров называет боевиков ИГИЛ - ИФ). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет",- написал Р. Кадыров в соцсетях.

По его словам, "об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с не окрепшей психикой".

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придёт в голову посягнуть на безопасность граждан", - заявил Р.Кадыров.

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