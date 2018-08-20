Вопрос цены: Россия надеется заключить контракт с Индией по С-400 в октябре
  
Дело Бутиной: обвиняемой в шпионаже россиянке Марии Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы США
   
Дорога не туда: отказ от ж/д сообщения с Россией ударит по работающим в РФ украинцам
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
20.08.18 16:49

Руководитель реабилитационного центра в Башкирии, где при пожаре погибли 12 человек, получил 9 лет колонии

© РИА Новости. Андрей Старостин
20 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Башкирии вынес приговор руководителю благотворительной организации "Центр социальной адаптации "Содействие" (Стерлитамак) Алексею Чалых по делу о гибели 12 человек в результате пожара, сообщила пресс-служба СКР в понедельник.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Осужденный вину не признал, пытался ввести следствие в заблуждение, выдвигая версии о его непричастности к организации центра в сгоревшем помещении.

Как сообщалось, А.Чалых, являясь соучредителем и президентом центра социальной адаптации "Содействие", арендовал жилой дом в городе Стерлитамаке, где размещал добровольцев для прохождения курса социальной адаптации для добровольцев с алкогольной и наркотической зависимостью. Помещение не было приспособлено для этих целей с точки зрения пожарной безопасности, а обвиняемый не принял мер к устранению этих нарушений, несмотря на то, что получал 30% от заработанных постояльцами денег.

По данным властей, погибшие проходили курс трудотерапии для избавления от вредных привычек, 12 человек жили в небольшой комнате с зарешеченными окнами и металлической дверью. Глава республики заявлял, что постояльцев центра содержали в лагерных условиях, они трудились в качестве разнорабочих.

В ночь на 15 марта 2016 года в доме, в котором располагался центр, произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек.

Эвакуация людей была невозможна из-за того, что входная дверь без ключа не открывалась, а второй эвакуационный выход отсутствовал. Средств оповещения о пожаре и индивидуальной защиты также не имелось.

Люди погибли от острого отравления окисью углерода.

Уголовное дело составило 14 томов, допрошено более 30 человек, проведено почти два десятка экспертиз.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.08.18 12:38
Бассейн за 400 млн рублей построили для студентов на северо-востоке Москвы
.
  20.08.18 11:58
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 21 августа из-за ветра и грозы
.
  20.08.18 10:59
Около 3 тыс. школьников ТиНАО пойдут в новые школы 1 сентября
.
  20.08.18 10:55
После "осеннего" похолодания в середине недели лето вернется в Москву
.
  20.08.18 09:19
Собянин не считает нужным развивать троллейбусные линии в Москве
.
  17.08.18 14:09
Более 60 мировых музеев будут участвовать в создании выставок нового сезона в Третьяковке
.
  17.08.18 13:56
Около 10 тыс. москвичей переселятся по программе реновации в этом году - Собянин
.
  17.08.18 11:57
Более 20 км набережных Москвы-реки благоустроить до конца 2020 года
.
  17.08.18 11:30
Движение поездов на "фиолетовой" линии метро входит в график после почти сбоя
.
  16.08.18 18:04
Суд в Москве перевел под домашний арест фигурантку дела "Нового величия" Павликову


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket