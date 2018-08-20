Руководитель реабилитационного центра в Башкирии, где при пожаре погибли 12 человек, получил 9 лет колонии

20.08.18 16:49

© РИА Новости. Андрей Старостин

20 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Башкирии вынес приговор руководителю благотворительной организации "Центр социальной адаптации "Содействие" (Стерлитамак) Алексею Чалых по делу о гибели 12 человек в результате пожара, сообщила пресс-служба СКР в понедельник.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Осужденный вину не признал, пытался ввести следствие в заблуждение, выдвигая версии о его непричастности к организации центра в сгоревшем помещении.

Как сообщалось, А.Чалых, являясь соучредителем и президентом центра социальной адаптации "Содействие", арендовал жилой дом в городе Стерлитамаке, где размещал добровольцев для прохождения курса социальной адаптации для добровольцев с алкогольной и наркотической зависимостью. Помещение не было приспособлено для этих целей с точки зрения пожарной безопасности, а обвиняемый не принял мер к устранению этих нарушений, несмотря на то, что получал 30% от заработанных постояльцами денег.

По данным властей, погибшие проходили курс трудотерапии для избавления от вредных привычек, 12 человек жили в небольшой комнате с зарешеченными окнами и металлической дверью. Глава республики заявлял, что постояльцев центра содержали в лагерных условиях, они трудились в качестве разнорабочих.

В ночь на 15 марта 2016 года в доме, в котором располагался центр, произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек.

Эвакуация людей была невозможна из-за того, что входная дверь без ключа не открывалась, а второй эвакуационный выход отсутствовал. Средств оповещения о пожаре и индивидуальной защиты также не имелось.

Люди погибли от острого отравления окисью углерода.

Уголовное дело составило 14 томов, допрошено более 30 человек, проведено почти два десятка экспертиз.