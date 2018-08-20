Около 100 рабочих эвакуировали из рудника АЛРОСА "Интернациональный" из-за поломки вентилятора

20.08.18 17:22

© РИА Новости. Александр Уткин

20 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 100 человек были эвакуированы из алмазного рудника "Интернациональный" в городе Мирный в связи с поломкой оборудования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.

"Из-за сломанного вентилятора на руднике было эвакуировано 97 человек. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время проводится проветривание рудника.

В пресс-службе компании "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) "Интерфаксу" сообщили, что самопроизвольное отключение основного вентилятора главного проветривания подземного рудника "Интернациональный" произошло около 19:00 по местному времени.

"По предварительным данным, отключение ГВУ (главная вентиляторная установка - ИФ) произошло из-за ошибки в программном обеспечении, на месте работают наладчики специализированного треста "Алмазавтоматика", - отметили в пресс-службе компании.

В момент остановки вентилятора в шахте находились 97 рабочих. Все горняки подняты на поверхность.

"После перезагрузки системы в 20:40 резервный вентилятор проветривания запущен в работу, необходимый объем воздуха подается в горные выработки", - добавили в пресс-службе.