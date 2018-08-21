Озвучил условия: Трамп готов отменить антироссийские санкции в обмен на уступки по Сирии и Украине
  
На любой вкус: "Калашников" представил свои новинки на международном форуме "Армия-2018"
   
Атака в канун: несовершеннолетние боевики напали на полицию в Чечне в канун Курбан-Байрама
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
21.08.18 15:50

Строители снесли здание ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, полностью работы по демонтажу завершатся осенью

фото Интерфакса
21 августа. Interfax-Russia.ru - Строители в Кемерово во вторник утром завершили снос основного здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Зимняя вишня", на пожаре в котором в конце марта погибли 60 человек.

Согласно организованной видеотрансляции на сайте местного новостного портала, четырехэтажное здание ТРЦ, в котором размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами, бутики и другие торговые помещения, полностью демонтировано, на строительной площадке остался только строительный мусор.

Также снесено здание сауны с автомойкой и котельная, входившие в комплекс ТРЦ.

В свою очередь начальник главного управления по работе со средствами массовой информации Кемеровской области Роман Быков сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что проект сквера, который организуют на месте бывшего ТРЦ, будет обсуждаться с родственниками погибших на пожаре.

"Проект сквера еще утверждается, итоговое обсуждение будет с родственниками погибших и пострадавшими, которым пока трудно прийти к общему решению. Общественности предлагали выбрать, что именно будет на месте, они выбрали сквер, далее правильнее учитывать пожелание родственников (погибших на пожаре - ИФ)", - сказал Р.Быков.

Он не сказал, когда будут снесены остальные постройки, входившие в комплекс здания и сроки открытия сквера на месте стихийного мемориала, появившегося в первый день пожара, отметив, что "все может поменяться, как было со сроками сноса здания".

В тоже время в пресс-службе мэрии Кемерово агентству уточнили, что снос остальных зданий и коммуникаций бывшего ТРЦ, в том числе и подземных, займет примерно полтора месяца, приблизительный срок окончания всех работ - конец октября текущего года. Сейчас на месте работает три единицы тяжелой техники, занятой сносом.

Сообщается также, что строители завершили облагораживать сквер на месте стихийного мемориала, появившегося в первый день пожар.

"Сейчас там поменяли плитку, по-другому разместили лавочки, оставили часть мемориала, переместили места торговли. Также установили памятный гранитный камень с надписью "На этом месте после пожара ТРЦ состоялось стихийное возложение цветов и детских игрушек. Пожар унес жизни 37 детей и 23 взрослых". Торжественного открытия сквера не планируется, после завершения всех работ он станет доступен для горожан", - сказал собеседник агентства.

В середине мая врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заявил о предстоящем сносе здания ТРЦ. На следующий день он дал старт сносу комплекса зданий ТРЦ "Зимняя вишня" и отметил, что до 1 сентября все демонтажные работы будут завершены, а на месте ТРЦ будет обустроен сквер. На следующий день публикация в социальной сети была удалена, а через три дня работы по демонтажу были приостановлены, так как здание ТРЦ находилось под арестом.

Во время пресс-конференции 9 июля С.Цивилев сказал, что "как только будет снят арест зданий, мы начнем их снос". Он отметил, что разработано два проекта сквера, который планируют обустроить на месте ТРЦ, в разработке находится еще один. Во всех трех вариантах планировалось сохранить и облагородить стихийный мемориал, появившийся в первый день пожара.

В середине августа суд Центрального района города Кемерово признал законным снятие ареста со здания ТРЦ "Зимняя вишня", который пытались оспорить предприниматели, арендовавшие торговые места в сгоревшем торговом центре, а также подтвердил законность исключения ТРЦ "Зимняя вишня" из списка вещдоков.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.08.18 13:48
Главный архитектор Москвы предложил разрешить автомобильное движение на Арбате
.
  22.08.18 11:19
Власти разрешили отдать 11 участков на западе Москвы под транспортную инфраструктуру
.
  22.08.18 10:18
Нарушение земельного законодательства на 40 млн руб. выявлено в I полугодии в Москве
.
  22.08.18 09:48
Температура воздуха в самую холодную ночь июля и августа опускалась ниже +11 градусов
.
  21.08.18 14:12
Почти 10 млн человек побывали в новом московском парке "Зарядье"
.
  21.08.18 14:00
Собянин: Москва расширяет меры поддержки промышленных предприятий
.
  21.08.18 10:28
Прилегающие к московским мечетям улицы перекроют на время празднованиях Курбан-байрама
.
  21.08.18 10:21
Гроза с градом ожидаются во вторник в Москве
.
  21.08.18 09:24
Экс-замгендиректора РКК "Энергия" Белобородов отправлен под домашний арест
.
  20.08.18 12:38
Бассейн за 400 млн рублей построили для студентов на северо-востоке Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket