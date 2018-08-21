Строители снесли здание ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, полностью работы по демонтажу завершатся осенью

21.08.18 15:50

фото Интерфакса

21 августа. Interfax-Russia.ru - Строители в Кемерово во вторник утром завершили снос основного здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Зимняя вишня", на пожаре в котором в конце марта погибли 60 человек.

Согласно организованной видеотрансляции на сайте местного новостного портала, четырехэтажное здание ТРЦ, в котором размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами, бутики и другие торговые помещения, полностью демонтировано, на строительной площадке остался только строительный мусор.

Также снесено здание сауны с автомойкой и котельная, входившие в комплекс ТРЦ.

В свою очередь начальник главного управления по работе со средствами массовой информации Кемеровской области Роман Быков сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что проект сквера, который организуют на месте бывшего ТРЦ, будет обсуждаться с родственниками погибших на пожаре.

"Проект сквера еще утверждается, итоговое обсуждение будет с родственниками погибших и пострадавшими, которым пока трудно прийти к общему решению. Общественности предлагали выбрать, что именно будет на месте, они выбрали сквер, далее правильнее учитывать пожелание родственников (погибших на пожаре - ИФ)", - сказал Р.Быков.

Он не сказал, когда будут снесены остальные постройки, входившие в комплекс здания и сроки открытия сквера на месте стихийного мемориала, появившегося в первый день пожара, отметив, что "все может поменяться, как было со сроками сноса здания".

В тоже время в пресс-службе мэрии Кемерово агентству уточнили, что снос остальных зданий и коммуникаций бывшего ТРЦ, в том числе и подземных, займет примерно полтора месяца, приблизительный срок окончания всех работ - конец октября текущего года. Сейчас на месте работает три единицы тяжелой техники, занятой сносом.

Сообщается также, что строители завершили облагораживать сквер на месте стихийного мемориала, появившегося в первый день пожар.

"Сейчас там поменяли плитку, по-другому разместили лавочки, оставили часть мемориала, переместили места торговли. Также установили памятный гранитный камень с надписью "На этом месте после пожара ТРЦ состоялось стихийное возложение цветов и детских игрушек. Пожар унес жизни 37 детей и 23 взрослых". Торжественного открытия сквера не планируется, после завершения всех работ он станет доступен для горожан", - сказал собеседник агентства.

В середине мая врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заявил о предстоящем сносе здания ТРЦ. На следующий день он дал старт сносу комплекса зданий ТРЦ "Зимняя вишня" и отметил, что до 1 сентября все демонтажные работы будут завершены, а на месте ТРЦ будет обустроен сквер. На следующий день публикация в социальной сети была удалена, а через три дня работы по демонтажу были приостановлены, так как здание ТРЦ находилось под арестом.

Во время пресс-конференции 9 июля С.Цивилев сказал, что "как только будет снят арест зданий, мы начнем их снос". Он отметил, что разработано два проекта сквера, который планируют обустроить на месте ТРЦ, в разработке находится еще один. Во всех трех вариантах планировалось сохранить и облагородить стихийный мемориал, появившийся в первый день пожара.

В середине августа суд Центрального района города Кемерово признал законным снятие ареста со здания ТРЦ "Зимняя вишня", который пытались оспорить предприниматели, арендовавшие торговые места в сгоревшем торговом центре, а также подтвердил законность исключения ТРЦ "Зимняя вишня" из списка вещдоков.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.