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21.08.18 15:32
Более 1,5 тыс. мотострелков ЮВО подняты по тревоге в Северной Осетии
"Военнослужащие совершили марш в заданный район на общевойсковой полигон "Тарское", где им предстоит нейтрализовать незаконные вооруженные формирования условного противника. Особое внимание на учениях будет уделяться отработке действий мотострелковых подразделений при десантировании из боевых машин, организации сосредоточенного огня по огневым точкам условного противника, а также взаимодействию с операторами комплексов беспилотников", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями отработают ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника. Будут выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, самоходных артиллерийских установок САУ "МСТА", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", противотанковых ракетных комплексов и минометов "Поднос" и "Сани".
Всего к учениям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники.
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