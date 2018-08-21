|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.08.18 15:43
Заключенные пермской колонии пытались устроить беспорядки
По предварительным данным, зачинщики применили насилие к одному из осужденных "из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения". "Противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии", - сообщил СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Между тем в пресс-службе краевого УФСИН агентству "Интерфакс-Поволжье" не подтвердили факт попытки организации беспорядков.
"Бунта и никаких массовых волнений не было. Осужденные, используя родственников и СМИ, пытаются дискредитировать начальника исправительного учреждения для того, чтобы добиться послабления режима содержания", - заявил сотрудник пресс-службы.
Он добавил, что в настоящее время исправительная колония работает в штатном режиме.
ИК N37 находится в поселке Половинка Чусовского района Пермского края. С осени 2016 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
Interfax-Russia.ru - Более 35% ДТП в России оформляется с помощью европротокола. С 1 июня вдвое увеличилась максимальная сумма выплаты по европротоколу практически для всех регионов страны.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket