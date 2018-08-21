Заключенные пермской колонии пытались устроить беспорядки

21.08.18 15:43

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

21 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи в Пермском крае проводят проверку в связи с попыткой группы осужденных устроить массовые беспорядки в исправительной колонии N37, сообщил Следственный комитет в официальном канале мессенджера "ТамТам".

По предварительным данным, зачинщики применили насилие к одному из осужденных "из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения". "Противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии", - сообщил СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем в пресс-службе краевого УФСИН агентству "Интерфакс-Поволжье" не подтвердили факт попытки организации беспорядков.

"Бунта и никаких массовых волнений не было. Осужденные, используя родственников и СМИ, пытаются дискредитировать начальника исправительного учреждения для того, чтобы добиться послабления режима содержания", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в настоящее время исправительная колония работает в штатном режиме.

ИК N37 находится в поселке Половинка Чусовского района Пермского края. С осени 2016 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.