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21.08.18 15:57
Медведев поручает министрам регулярно посещать регионы Дальнего Востока
Соответствующее решение содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое 10 августа провел на Камчатке премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Федеральным министрам возобновить регулярные служебные поездки в субъекты РФ, входящие в состав ДФО и Байкальского региона; ежеквартально (не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала) представлять в правительство РФ графики выездов в служебные командировки в субъекты РФ, входящие в ДФО и Байкальский регион, на очередной квартал", - говорится в протоколе, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса".
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