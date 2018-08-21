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21.08.18 15:49
Петербургские парки закрыли из-за непогоды
"Больше всего ветровалов зафиксировано в Приморском и Выборгском районах - деревья упали в глубине Удельного парка и парка Сосновка. Садовники продолжают следить за ситуацией в зеленых зонах, при обнаружении новых ветровалов им поручено сообщать о таких случаях в комитет по благоустройству и оперативно ликвидировать последствия", - уточняется в пресс-релизе.
В связи с предупреждением МЧС временно закрываются городские сады и парки - Таврический, Никольский, Декабристов, Некрасовский, Овсянниковский, Екатерининский сквер и Казанский сквер. Парки откроются после снятия предупреждения.
По данным комитета, на подведомственных ему территориях ветер ночью повалил 42 дерева. Садово-парковые предприятия с утра ликвидируют последствия ветровала.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, по состоянию на 12.00 петербургские спасатели совершили 49 выездов, связанных с усилением ветра. Из них 42 вызова касались падения деревьев и 7 - угрозы падения рекламных щитов, кровли и др.
"По прогнозам синоптиков, в течение дня ветер не утихнет", - подчеркнули в пресс-службе.
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