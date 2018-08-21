Севастополь в 2018г планирует в 1,2 раза увеличить урожай винограда

21.08.18 16:16

© РИА Новости. Анна Анастасиади

21 августа. Interfax-Russia.ru - Аграрии Севастополя в текущем году рассчитывают собрать 18,5 тыс. тонн винограда - в 1,2 раза больше, чем в 2017 году, сообщила пресс-служба правительства города федерального значения.

"На сегодня предприятия собрали около 2 тыс. тонн винограда с площади 300 га", - говорится в пресс-релизе.

Средняя урожайность составляет 59 ц/га - на 17 ц/га больше, чем годом ранее.

Сообщается также, что севастопольские виноградари получат в 2018 году 151 млн рублей субсидии, из них 51 млн рублей уже освоен. Аграриям в рамках госпрограммы возмещают затраты на обновление виноградников, уход за ними, а также установку шпалеры.

"Правительство Севастополя ежегодно оказывает государственную поддержку виноградарским хозяйствам. В 2016 году сумма субсидий составила 161 млн рублей, в 2017 году - 97 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, всего в Севастополе виноградарством занимаются порядка 10 хозяйств.