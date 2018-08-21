Минтранс РФ получит дополнительные средства на обустройство пунктов пропуска на Дальнем Востоке

21.08.18 16:41

© РИА Новости. Виктор Толочко

21 августа. Interfax-Russia.ru - Минфин и Минэкономразвития России выделят дополнительные средства Минтрансу России на обустройство пунктов пропуска на Дальнем Востоке, говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Министерства выделят 11,9 млрд рублей с 2019 по 2024 год на наиболее востребованные пункты пропуска для стимулирования экспорта продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Минтранс и ФСБ России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение месяца дополнительно рассмотрят вопрос о привлечении внебюджетных средств для финансирования пунктов пропуска.

Минтранс совместно с государственными контрольными органами в трехмесячный срок разработает технологическую схему контроля грузов в железнодорожном пункте пропуска Нижнеленинское (Еврейский автономный округ).

О результатах работ министерства доложат в правительство РФ.

В протоколе также говорится, что Минтранс, ФСБ, Минэкономразвития, Минфин с участием коллегии Военно-промышленной комиссии РФ представит в правительство предложения "о целесообразности включения в государственный оборонный заказ мероприятий по обустройству пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, предусмотренных федеральной целевой программой "Государственная граница Российской Федерации (2012 - 2021 годы)".