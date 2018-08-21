Жители Тульской области смогут оформить разрешение на охоту через портал госуслуг

21.08.18 16:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

21 августа. Interfax-Russia.ru - Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в Тульской области жители региона смогут получить через портал госуслуг, сообщил председатель облкомитета по охоте и рыболовству Алексей Королёв.

"Теперь заявление на получение разрешения можно подать в электронном виде, оплатить через портал "Госуслуги-71" и забрать разрешение в удобное время по предварительной записи", - сказал А.Королев журналистам во вторник.

По его словам, с 4 августа стартовала охота на боровую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с ловчими птицами, легавыми собаками, ретриверами и спаниелями. С 18 августа в регионе открылся летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь.

Глава облкомитета также отметил, что внесены изменения в статью УК РФ, предусматривающую наказание за незаконную охоту. Крупным ущербом признается ущерб, превышающий 40 тыс. рублей, особо крупным - 120 тыс. рублей.