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21.08.18 16:43
Жители Тульской области смогут оформить разрешение на охоту через портал госуслуг
"Теперь заявление на получение разрешения можно подать в электронном виде, оплатить через портал "Госуслуги-71" и забрать разрешение в удобное время по предварительной записи", - сказал А.Королев журналистам во вторник.
По его словам, с 4 августа стартовала охота на боровую, болотно-луговую, степную и полевую дичь с ловчими птицами, легавыми собаками, ретриверами и спаниелями. С 18 августа в регионе открылся летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь.
Глава облкомитета также отметил, что внесены изменения в статью УК РФ, предусматривающую наказание за незаконную охоту. Крупным ущербом признается ущерб, превышающий 40 тыс. рублей, особо крупным - 120 тыс. рублей.
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