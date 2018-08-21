Правкомиссия поручила навести порядок в использовании сельхозземель в Приморье

21.08.18 16:48

© РИА Новости. Андрей Стенин

21 августа. Interfax-Russia.ru - Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона поручила навести порядок в использовании земель сельхозназначения в Приморье.

Согласно протоколу заседания от 10 августа, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", Россельхознадзору и администрации Приморского края поручено провести оценку использования земель сельскохозяйственного назначения в крае и при необходимости инициировать в установленном порядке прекращение прав на земельные участки, если они используются не по целевому назначению или с нарушением законодательства РФ.

О выполнении этого поручения необходимо доложить в правительство до 1 декабря 2018 года и затем - ежеквартально.

Кроме того, администрации Приморского края вместе с Росреестром поручено провести инвентаризацию земель сельхозназначения в регионе и опубликовать в интернете перечень соответствующих земельных участков, предоставление которых возможно для реализации инвестиционных проектов.

Срок выполнения этого поручения - 1 ноября 2018 года.

Правкомиссия также поручила Минсельхозу, Россельхознадзору вместе с администрацией Приморского края проработать вопрос о возможности экспорта животноводческой продукции, выработанной на территории края, в Китай, Южную Корею и Японию.

О результатах следует доложить до 9 октября 2018 года.

Заседание комиссии прошло под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.